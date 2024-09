IL PIZZINO SPOT di Urgo: Silenzi sepolcrali Dopo la cessione di Osimhen fa discutere il silenzio del presidente del Napoli...

Ora che Osimhen è diventato ufficialmente un calciatore del Galatasaray - tra tripudi di folla, cene di gala, tweet al veleno, ironie a buon mercato, champagne restituito, laconici annunci e cifre che non quadrano - mi chiedo quali saranno gli argomenti di cui discutere per i giorni a venire. Quasi quasi approfitto del caldo ancora asfissiante e me ne torno al mare, e là, nella quiete ormai assoluta, attendere compiaciuto la prossima intervista, il successivo scoop (resta solo Mario Rui), la nuova difesa a oltranza di Antonio Conte, l'ennesimo silenzio sepolcrale di Aurelio De Laurentiis.