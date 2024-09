L'obiettivo di Conte è recuperare Lukaku al 100% Mentre Osimhen torna a segnare con la sua nazionale, il belga lavora sodo per ritrovare condizione

Arrivano altri gol dalle nazionali: ancora buone notizie per Antonio Conte. Anche Kvaratskhelia si è aggiunto alla lista dei giocatori del Napoli in gol: il georgiano ha trascinato la sua nazionale nel poker alla Repubblica Ceca, segnando su calcio di rigore e offrendo un'ottima prova. L'attaccante si aggiunge ai due scozzesi, McTominay e Gilmour, e all'italiano Raspadori. Giocatori che torneranno carichi e motivati. Gli allenamenti riprenderanno martedì a Castel Volturno, visto che l'allenatore ha concesso due giorni di riposo. Proprio quel giorno si rivedranno McTominay e Gilmour, che saranno anche i primi a rientrare. Tra mercoledì e giovedì il gruppo dovrebbe essere al completo, con Anguissa l'ultimo a tornare. Anche il camerunense ieri è sceso in campo giocando tutta la partita contro la Namibia.

E anche se ormai è un ex, va registrato anche il gol di Osimhen con la sua Nigeria. Fresco di passaggio al Galatasaray, l'attaccante è subentrato e ha segnato contro il Benin, tornando a far gol in una gara ufficiale dopo cinque mesi. E a proposito di attaccanti, ora nei pensieri dei tifosi del Napoli c'è solo Romelu Lukaku: Conte lo sta facendo lavorare sodo per recuperarlo a pieno e schierarlo titolare già domenica prossima a Cagliari. Come lo stesso allenatore aveva ammesso, il belga è partito con solo mezzora nelle gambe, ma rinunciando alla convocazione e allenandosi anche nei giorni liberi sta trovando rapidamente la miglior condizione.