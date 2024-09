Ancora super McTominay: i tifosi lo aspettano Il centrocampista scozzese è rientrato a tempo di record assieme al connazionale Gilmour

È ancora Scott McTominay protagonista con la sua nazionale: il nuovo centrocampista del Napoli ha segnato ancora, questa volta contro il Portogallo. Secondo gol in tre giorni, e ancora un'ottima prestazione, anche se nemmeno questa volta ha evitato la sconfitta della Scozia. In campo anche Billy Gilmour, l'altro scozzese acquistato dal Napoli, e che i tifosi aspettano con ansia. Attesa già ripagata, perché sia lui che McTominay sono già rientrati in città, con un volo privato nella notte. Oggi la squadra non si allena, perché gode del secondo giorno di riposo, ma i due nuovi acquisti vogliono essere pronti al meglio per la ripresa di domani, quando svolgeranno il primo allenamento agli ordini di Conte. Da capire se ci saranno i margini per l'utilizzo di uno dei due dal primo minuto domenica contro il Cagliari.

Di certo la curiosità è tanta, soprattutto per McTominay, che si sta dimostrando un vero e proprio incursore d'area, e il Napoli ha bisogno dei gol dal centrocampo. Dovrebbe essere sicuramente titolare, invece, Romelu Lukaku: l'attaccante belga, che ha rinunciato alla convocazione in nazionale, è arrivato già in buone condizioni e sta lavorando per ritrovare i novanta minuti. Il gol al Parma fa sicuramente ben sperare. Domani alla ripresa ci sarà anche Lobotka, mentre la maggior parte degli altri nazionali rientrerà mercoledì. Tra questi gli italiani, che stasera scenderanno in campo contro Israele: Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori sono candidati a un posto da titolare, con Meret in panchina.