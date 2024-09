IL PIZZINO SPOT di Urgo: Vedere per credere Le voci sul cambio di modulo che Conte si appresta ad attuare...

Si vocifera che Antonio Conte stia pensando di cambiare modulo al suo Napoli. Io sorrido e - come San Tommaso - ci credo solo se lo vedo. In particolare le alternative sul piatto sarebbero quelle del 3-5-2 e del 4-2-3-1. Obietto che nel primo caso la retroguardia sarebbe più protetta dai tre centrali (tutti di gran valore) in mezzo al campo, ma non saprebbe più che farsene dei tanti esterni d'attacco che ha, in primis Kvaratskhelia e Neres, a meno di non farli giocare da seconda punta, mentre nel secondo caso recupererebbe le ali ma perderebbe la consistenza tanto invocata a centrocampo.