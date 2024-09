IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il "nuovo" che avanza Tra moduli che cambiano il nuovo Napoli deve ancora confermare i progressi rispetto al passato

Ditemi quello che volete ma io a questo Napoli ancora non ci credo. E il motivo sta proprio in quello che tutti vedono come il "nuovo" punto di forza: essere passati dal 3-4-2-1 al 4-3-3 (o 4-2-3-1 in fase di possesso). Le ragioni di questo inopinato ribaltamento le conosciamo tutti. La prima e la più eclatante è che gli azzurri con il modulo contiano classico subivano troppi gol e (soprattutto) troppe mortifere e imbarazzanti ripartenze. Insomma, a dirla tutta, non avevano equilibrio. La seconda è che il "nuovo" sistema di gioco i calciatori partenopei lo hanno mandato a memoria da sempre