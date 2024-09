Napoli primo, i tifosi hanno già voglia di sognare È il tecnico Conte a frenare, senza nascondere la soddisfazione per il rendimento della squadra

Il primato del Napoli dopo 44 giornate riaccende l'entusiasmo dei tifosi, che complice le difficoltà dell'Inter e in parte della Juventus, sognano l'assalto al quarto scudetto. Le premesse per una stagione di prestigio ci sono, visto che la squadra è stata rinforzata e Conte rappresenta una garanzia. Tuttavia, è proprio l'allenatore a frenare: "Stiamo mettendo punti da parte perché è possibile che ci saranno momenti negativi - ha spiegato in conferenza stampa - e quindi si tratta di fieno in cascina. Ma questa squadra mi piace, ho trovato grande disponibilità nei giocatori". Parole che dimostrano la soddisfazione del tecnico, mentre De Laurentiis sceglie la scaramanzia: "Meglio non dire nulla..." ha scritto il patron in un post su X. Non tutti i tifosi, invece, riescono a trattenere la voglia di sognare