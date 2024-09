Spalletti: "Il Napoli di Conte somiglia al mio" Il ct della Nazionale e ex allenatore azzurro ha donato la Panda dello scudetto al Santobono

"Ci sono delle somiglianze tra il mio Napoli e quello di Conte e ora, dopo che ha sistemato un po' la squadra mettendo il centrocampista in più, gli assomiglia ancora di più". Lo dice il ct della Nazionale, Luciano Spalletti a margine della visita all'ospedale Santobono di Napoli al quale ha donato la celebre Fiat Panda che, in occasione della conquista del terzo scudetto della squadra partenopea, fu impreziosita da un suggestivo dipinto sulla carrozzeria ed autografata da tutti i calciatori. "Ieri sera - dice Spalletti - l'ho visto nel primo tempo andare a prendere l'avversario in maniera forte, fare la partita. Fino a che non ha messo a posto il risultato ha pressato altissimo e si è visto anche un buon calcio. Poi avete un allenatore espertissimo, per cui lui lo sa da solo quella che è la strada che deve percorrere", chiosa il ct.