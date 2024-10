IL PIZZINO SPOT di Urgo: I potenti che contano Il "paradosso Kvaratskhelia", bistrattato e picchiato dagli avversari

Lorenzo Valletta su AreaNapoli.it ha parlato di un'anomalia tutta italiana, grottesca e mendace, che lui ha definito il "paradosso Kvaratskhelia".

Trattasi del fatto che forse il miglior calciatore del campionato italiano - e anche il più picchiato, il più bersagliato e forse anche il più provocato - è pure quello che tra tutti gli azzurri riceve (per ruolo) il più elevato numero di ammonizioni.

Non già per gioco falloso - questo sarebbe troppo - ma per sopravvenuto sbrodolamento cerebrale della classe arbitrale sempre più dedita a compiacere i potenti che contano. E il Napoli tra questi non è di certo annoverato.