IL PIZZINO SPOT di Urgo: Né nuovo né straordinario Il Napoli di Conte e il troppo entusiasmo intorno alla squadra

C'è qualcosa che non quadra. Troppo entusiasmo intorno al Napoli e, soprattutto, ad Antonio Conte. Perfino il presidente De Laurentiis si è lasciato andare a un "Per scaramanzia non diciamo nulla", che è come dire tutto sulle attese e sulle trepidazioni che accompagnano queste (poche) ore di primato solitario (e inattendibile).

Tutti a vedere un roseo futuro, quando siamo solo all'inizio di un lungo percorso da compiere, che avrà i suoi alti e i suoi bassi e mirerà alla crescita della squadra e alla tutela economica e finanziaria della società. Insomma, nulla di nuovo né di straordinario.