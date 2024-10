Kvaratskhelia: "Conte tra i migliori al mondo, un onore lavorare con lui" L'attaccante del Napoli è stato intervistato dai canali ufficiali della Fifa

Ai microfoni di Fifa.Com, Khvicha Kvaratskhelia ha parlato di Antonio Conte e della sua avventura al Napoli.

Antonio Conte ha voluto fortemente che tu rimanessi al Napoli. In un processo di crescita, quanto ti aiuta la sua fiducia e quanto ti aiuta in generale a migliorare in campo?

"Sono felice di avere l'opportunità di lavorare con Antonio Conte. Altre persone mi avevano detto che era un grande allenatore e sono contento di poterlo sperimentare in prima persona. È uno dei migliori al mondo e con lui cerco di migliorare sia fisicamente che tatticamente. Credo che con il suo aiuto potrò ottenere i risultati desiderati sia a livello di club che a livello internazionale".

Vincere lo scudetto a Napoli ti ha aiutato anche a lottare per il premio The Best FIFA come miglior calciatore nel 2023. Quanta soddisfazione hai provato nell’avere la possibilità di competere con i migliori al mondo?

"È stata una bellissima emozione essere nominato per quel premio. Mi ha dato più fiducia e motivazione per dimostrare che quella non è stata solo una coincidenza. Farò di tutto per tornare su quel palcoscenico e sono certo che lo farò. Sto lavorando duro per questo, e credo fermamente che i miei sforzi saranno ripagati".

I tifosi del Napoli vivono il calcio con tanta passione. Un po' come i tifosi georgiani. Pensi che ci siano somiglianze tra i due popoli? E forse per questo sei riuscito a costruire un rapporto speciale con la città di Napoli?

"La cosa principale che hanno in comune i tifosi georgiani e quelli del Napoli è l'amore per il calcio. Questo sport è speciale per entrambi e per questo non ho avuto problemi ad ambientarmi a Napoli. Sono felice di essere supportato sia da questo club che dalla mia Nazionale".