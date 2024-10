Ancora un episodio di criminalità: rubata l'auto di Politano a Posillipo Dopo il tentato furto dell'automobile di Juan Jesus nel mirino ancora un calciatore del Napoli

Nella serata di ieri è stata rubata a Napoli l'automobile di Matteo Politano. La notizia circolata è stata confermata da fonti del club. Politano ieri era a cena in un ristorante nella zona di Posillipo e quando è uscito non ha più trovato la sua auto Smart che era parcheggiata all'esterno del locale. E' il terzo episodio di raid ai danni di calciatori del Napoli in poco più di un mese, dopo il furto dell'orologio subito da Neres subito dopo il suo arrivo in città, la sera del 31 agosto, e il tentativo di furto della propria automobile denunciato ieri sui social dal difensore Juan Jesus.

Secondo l'agenzia Ansa sarebbero episodi slegati, frutto di singoli raid: gli investigatori della Polizia di Stato di Napoli escludono che ci sia una regia unica dietro la rapina dell'orologio subita dall'attaccante brasiliano del Napoli David Neres, il tentativo di furto dell'auto subito dal difensore Juan Jesus e il furto della Smart di cui è stato vittima la scorsa notte l'attaccante 31enne azzurro Matteo Politano. Inoltre sembrerebbe che solo nel caso di Juan Jesus ad agire siano stati dei ladri avvezzi all'uso delle tecnologie, per via dei dispostivi gps trovati nella vettura. Le indagini ovviamente procedono ma, al momento si esclude che i tre episodi siano in qualche modo collegati.