IL PIZZINO SPOT di Urgo: Fuoco amico Il ruolo di Conte alla guida del Napoli e quello che era il vero obiettivo di De Laurentiis

Nel calcio come nella vita esiste il fuoco amico. Persone che ritieni dalla tua parte ti sferrano un fendente che ti fa trattenere il fiato, fino a disorientarti a tal punto da chiederti da dove sia venuto quel colpo inesorabile e mortale. È quello che è accaduto con le dichiarazioni di Antonio Corbo - a cui non manca una pungente schiettezza coniugata a una magistrale retorica - quando dice che Antonio Conte al Napoli non fa l'allenatore ma il commissario tecnico, come Alex Ferguson al Manchester United. "Peccato però" - aggiunge "che non lo voleva nessuno, nemmeno Aurelio De Laurentiis (che cercava Gasperini)".