IL PIZZINO SPOT di Urgo: Disparità di spalla Si discute ancora della regolarità del primo gol del Napoli contro il Milan...

In circolazione gira la cupa novella che il primo gol del Napoli a San Siro contro il Milan fosse irregolare a causa di una spallata, a giudizio di qualcuno non "paritaria", tra Lukaku e un giocatore rossonero. Ciò è assolutamente vero, ma per ragioni opposte a quelle denunciate, le quali non fanno che rendere l'azione ancor di più bella e regolare. Il contatto tra i due baldi giovani al limite dell'aria milanista è stato (appena ed esclusivamente) quello di una spalla contro una spalla, anche se è sembrato che una polveriera fosse esplosa dal lato azzurro. La disparità, come vedete, sta altrove.