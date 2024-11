IL PIZZINO SPOT di Urgo: La lezione è servita La sconfitta con l'Atalanta e l'insegnamento che arriva per tutti

Lo avevo detto in premessa, ben sapendo cosa aspettava il Napoli nella sfida al Maradona contro l'Atalanta, comunque fosse andata a finire ci sarebbe stato da imparare.

E così è stato, e non solo per me, ma anche per lo stesso Antonio Conte, che nell'immediato post-partita ha testualmente detto: "Noi dobbiamo prendere queste partite e valutarle perché fanno parte di un percorso. Loro sono tanti anni che lavorano insieme, ogni anno mettono dei mattoni. Non dobbiamo vergognarci se in questo momento possono essere un punto di riferimento per noi". Le lezioni servono, basta farne tesoro e ripartire.