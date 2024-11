Politano: "Il Var a volte interviene, altre no. Questo è da chiarire" Anche l'esterno del Napoli parla del contestato rigore assegnato all'Inter

Ai microfoni di SportMediaset, Matteo Politano ha parlato dopo il pareggio del Napoli contro l'Inter nella serata di ieri: "Ci tenevamo a ripartire bene dopo la brutta sconfitta con l'Atalanta, abbiamo incontrato la squadra più forte de campionato ed il pareggio è il risultato più giusto".

Napoli ancora in testa, nonostante tutto

"Significa che siamo sulla strada giusta, che il percorso intrapreso è quello da portare avanti pensando partita dopo partita".

Il Napoli con le big ha sempre fatto bene?

"Siamo una squadra forte e queste gare lo dimostrano, ma dobbiamo volare basso ed essere concentrati partita dopo partita. Abbiamo ritrovato lo spirito di sacrificio, anche in fase difensiva, e dobbiamo continuare così".

Lei come ha visto l'episodio del rigore?

"Io ero lontano ma non mi sembrava questo grande contatto. Come spesso capita a volte ci sono degli errori, dispiace, dovrebbero essere evitati ma dobbiamo accettarlo".

Le polemiche di Conte sul protocollo VAR?

"E' un po' strano, a volte intervengono e a volte no e sarebbe da chiarire. Speriamo che questi episodi accadano sempre meno".

Lei come gestirebbe l'utilizzo del VAR?

"Difficile da dire, il VAR penso debba intervenire su errori gravi che spesso dal campo sembrano contatti minimi, poi a rallentatore tutto cambia e magari è questo da cambiare".

Come ha visto Lukaku? Meret sul gol poteva fare di più?

"Romelu è un giocatore di grande esperienza, è abituato a vivere questo tipo di situazioni. Ha fatto una grande partita soprattutto in fase di sacrificio. Sul gol, la palla di Calha aveva una traiettoria insidiosa, Alex è un grande portiere e ci ha salvato spesso".