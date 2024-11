IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il direttore d'orchestra Sorprende che Spalletti non si renda conto che Manuel Locatelli non può fare il vertice basso...

Nell'Italia sconfitta dalla Francia al Meazza c'è un reparto che proprio non ha dato quello che avrebbe potuto e dovuto ed è il centrocampo. Strano a dirsi per una squadra che ha preso due gol su palla inattiva e uno su una punizione evitabilissima al limite dell'area. Ripeto, quello che non ha girato è stato il cuore pulsante e, pur essendo sgradevole caricare tutta la responsabilità su un solo giocatore, l'anello debole è stato il direttore d'orchestra. Sorprende che Luciano Spalletti non si renda conto che Manuel Locatelli non può fare il vertice basso quando riesce a stento a fare la mezzala