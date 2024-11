Lobotka stasera titolare con la Slovacchia Il centrocampista del Napoli ha ormai messo l'infortunio alle spalle. Conte lo aspetta domani

Nei giorni scorsi si era ipotizzato un rientro anticipato di Stanislav Lobotka dagli impegni con la nazionale. La Slovacchia sarà impegnata questa sera contro l’Estonia, in una partita che però non ha molto da raccontare dal punto di vista degli obiettivi. La squadra allenata da Francesco Calzona, è già sicura del secondo posto. Erano emerse indiscrezioni in merito a un ritorno anzitempo dell’ex Celta Vigo. Invece, stando a quanto riportato da Pravda, Lobotka dovrebbe partire titolare nella sfida di oggi per poi rientrare.