IL PIZZINO SPOT di Urgo: Fughe e ritorni Che Kvara non sia al meglio non c'è dubbio ma da qui a dipingerlo come un traditore ce ne corre...

Ciro Venerato su Canale 21 ha parlato di un Khvicha Kvaratskhelia "desideroso di andare via per vivere una nuova esperienza lontano da Napoli, con il Barcellona sullo sfondo". Credo che ci sia una parte (non piccola) dell'informazione locale che, nascondendosi dietro al diritto (piacere) di cronaca, crei (ad arte) mostri dove non ci sono. Che il calciatore georgiano non stia dando agli azzurri quanto potrebbe non c'è dubbio, ma da qui a dipingerlo come un traditore ce ne corre. La verità è che l'ala partenopea sta cercando di tornare ai suoi livelli, intanto che capisce come giocare e con chi dialogare.