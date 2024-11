Napoli, a Torino ci sarà un clima infuocato Contestazione pesante e la squadra di Vanoli sotto pressione. Conte avvisa i suoi giocatori

Domani il Napoli non troverà di certo un clima “docile” in casa del Torino. Da quelle parti c’è tensione. Il “Cairo vattene” continua a essere il ritornello del momento. Prova ne è la contestazione che si è registrata prima e durante la partita contro il Monza, con quell’invito al massimo dirigente a vendere il club ripetuto per tutto il pomeriggio dalla Maratona, ma non solo. I cori contro Cairo (e Vagnati) si preannunciano essere la colonna sonora anche di Torino-Napoli: l’apertura ad avviare una trattativa per la vendita del club fatta dal presidente non è bastate a placare i tifosi. Il calore del tifo granata è noto, e il match contro il Napoli rappresenta per molti un’importante occasione per dimostrare il proprio attaccamento alla squadra e al suo futuro. Ma dietro l’entusiasmo ci sarà anche la certezza che le indirette sfide alla dirigenza non mancheranno, creando un’atmosfera di forte contrasto oltre che di attesa sportiva. I tifosi sono pronti a fare sentire la propria voce e a mettere in evidenza le questioni legate alla gestione del club, trasformando ogni momento di gioco in un palcoscenico di contestazione.