IL PIZZINO SPOT di Urgo: Fulgidi orizzonti Qualche riflessione dopo Napoli-Roma e l'aria di festa che lascia perplessi

Dopo Napoli-Roma c'è, tra squadra e tifosi, un'aria di festa che mi lascia perplesso. I giallorossi sono venuti al Maradona per non prenderle, ma anche per non darle.

Infatti, il loro bravo e simpatico allenatore ha pensato bene - adducendo scuse diverse e non tutte convincenti - di non schierare o addirittura di togliere dal canpo i suoi giocatori più offensivi o di maggior talento.

La mossa Hummels, poi, è stata addirittura suicidaria, come il campo da lì a poco ha dimostrato. Ecco, di questo dovrebbe davvero rallegrarsi la tifoseria partenopea, prima di scorgere in lontananza già fulgidi orizzonti.