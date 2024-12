IL PIZZINO SPOT di Urgo: L'aiuto del Santo A parte Torino se sommiamo poi tutte le altre volte che il Napoli si è salvato in passato...

Il Napoli è arrivato alla 14esima di questo strano campionato sorprendentemente primo in solitaria, con 32 punti (2,3 in media a partita), 9 clean sheet e una solidità difensiva ancora più inaspettata, viste anche le due clamorose palle gol lasciate al modesto Torino, la seconda degna del vecchio programma televisivo "Oggi le comiche", con un Coco che inciampa sul pallone a porta vuota e che ha fatto esclamare al mio amico Gianni, "rigore per i granata, c'era la spinta di San Gennaro!". Se sommiamo poi tutte le altre volte che il Napoli si è salvato in passato, l'aiuto del santo è cosa certa.