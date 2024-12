IL PIZZINO SPOT di Urgo: Già meteore Si vive alla giornata, e realtà come Lazio e Fiorentina, vaticinate come sorprese invece...

La Lazio - quella che ha eliminato gli azzurri con faciltà irrisoria in Coppa Italia per andare poi a batterli al Maradona tre giorni dopo in capionato senza soffrire più di tanto - ha preso sei gol (dico 6) dall'Inter all'Olimpico, una debacle, non una semplice sconfitta. Le cose sono due, o la squadra capitolina non c'ha capito niente per una sera (capita) oppure vale molto meno di quanto sembrasse (e il Napoli con lei). Qualunque sia il responso definitivo, si vive alla giornata, e realtà come Lazio e Fiorentina (sconfitta a Bologna), vaticinate come sorprese, potrebbero essere già meteore.