IL PIZZINO SPOT di Urgo: Idem con patate Qualcuno spieghi perché si sono dati via Ostigard e Natan per tenere Juan Jesus e Rafa Marin

Oggi ci sono tanti, troppi argomenti a cui attingere per scrivere sul Napoli e sul campionato di calcio di serie A. Parto dall'ultimo in ordine di tempo, quello dell'infortunio (ahimè grave) di Alessandro Buongiorno. Il dibattito spasmodico che si è instaurato sul nome del suo sostituto, da prendere subito (da svincolato) o a gennaio, è la cartina di tornasole di quanto vado dicendo da tempo: Aurelio De Laurentiis ha speso 150 milioni di euro per ritrovarsi con 15, massino 16 calciatori su cui fare affidamento. Qualcuno spieghi perché si sono dati via Ostigard e Natan per tenere un Juan Jesus inutilizzabile e un Rafa Marin idem con patate