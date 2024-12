IL PIZZINO SPOT di Urgo: Colpi di coda L'anno del Napoli: ad Antonio Conte si deve il colpo di coda più che di reni...

Il Napoli si avvia alla fine del 2024 con un vero e proprio primato: nell'anno solare in corso è risultato sesto per punti fatti, addirittura davanti alla grande Juventus degli aumenti di capitale faraonici, delle campagne acquisti dilapidatorie e dei rinnovi tecnici sanguinosi. Considerato che quello visto quest'anno - checché ne dica qualcuno più competente di me - è stato uno dei peggiori Napoli di sempre, vuol dire che il livello del nostro calcio è veramente scarso, ovvero è talmente livellato verso il basso da rasentare la mediocrità assoluta. Certo mi direte che è tutto merito di Antonio Conte, a cui si deve il colpo di coda più che di reni.