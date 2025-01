Napoli, binario parallelo tra campo e mercato Mentre la squadra è al lavoro per preparare la sfida contro il Verona, il ds Manna è sul mercato

Binario parallelo, quello tra campo e calciomercato. Da un lato c'è la squadra a Castel Volturno che prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Verona di domenica sera a Fuorigrotta, dall'altro il ds del Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per cambiare volto alla rosa azzurra, almeno per quanto riguarda la seconde linee. Preso il nuovo vice portiere, l'ormai ex Cagliari Simone Scuffet, con Caprile ceduto alla squadra sarda. La formula è quella di uno scambio di prestiti. Manna sta lavorando in quasi ogni reparto: resta aperta la pista che porta a Danilo della Juventus, che ormai messo fuori rosa dovrebbe svincolarsi dal club bianconero per poi approdare al Napoli, col quale ha già un accordo. Il club azzurro, che non intende pagare indennizzi alla Juventus, resta in attesa.

A centrocampo, invece, va rimpiazzato Michael Folorunsho, che tra domani e venerdì farà le visite mediche con la Fiorentina. Anche in questo caso si tratta di un prestito. L'obiettivo di Manna è un centrocampista di qualità, giovane e che non occupi spazio nella lista. Cesare Casadei, di proprietà del Chelsea, è balzato in cima alle preferenze. Classe 2003, è considerato un talento della nazionale Under 21. Si fa preferire a Fazzini, altro 2003, che dall'Empoli preferisce trasferirsi alla Lazio. Sempre sul fronte uscite aspetta il via libera Zerbin, che andrà al Venezia, mentre anche il difensore Rafa Marin vorrebbe partire. Da valutare la situazione di Ngonge, attualmente l'attaccante che sta trovando meno spazio nelle rotazioni di Conte.