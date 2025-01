IL PIZZINO SPOT di Urgo: Meglio Spinazzola La ricerca del sostituto di Kvara

Basta parlare sempre e solo di Khvicha Kvaratskhelia, non se ne può più. Pare che il mondo intero, non solo quello del tifo azzurro, si sia diviso tra colpevolisti e innocentisti, con netta prevalenza per i primi. Proviamo invece a parlare d'altro. Ad esempio di chi lo sostituirà.

Tra Italia ed estero ce ne sono pochi in grado di farlo. Tra questi a me piace molto il giovane argentino dalle movenze lavezziane del Bologna, Benjamín Domínguez. Altro in giro non scorgo, compreso quel Garnacho del Manchester United dell'elevato costo e dal rendimento altalenante. Allora meglio Spinazzola.