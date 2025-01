La Roma ha chiesto di nuovo Raspadori: la risposta del Napoli Altro assalto all'attaccante da parte dei prossimi avversari degli azzurri

La Roma insiste e resta in corsa anche Giacomo Raspadori che vorrebbe avere a disposizione maggior minutaggio, anche se il tecnico dei partenopei, Antonio Conte non sembra dell’idea di rinunciare a un’alternativa offensiva. Rafa Marin attende l’arrivo del difensore (a questo punto Comuzzo) per poter andare in prestito al Villarreal: visite già fatte.