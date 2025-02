All'Olimpico niente tifosi del Napoli residenti in Campania Divieto confermato per la gara considerata a forte rischio. I supporters torneranno a Como

E anche stavolta siresta a casa. Non ci sarannotifosi residenti in Campaniadomani sera nel settoreospiti dello stadio Olimpico.Continua il divieto ditrasferta per chi vive aNapoli e dintorni. Ormai èdalla sfida col Torino cheConte e compagni vengonosostenuti lontano da casasolo da chi risiede in altreregioni. Certo, il matchcontro i giallorossi è dasempre off limits visto econsiderato l’odio che c’è trale due fazioni dopo la mortedi Ciro Esposito prima dellafinale di Coppa Italia con laFiorentina nel maggio del2014. Da allora non c’è maistata la possibilità anche peri romanisti di andare a Fuorigrotta.

Comunque, igruppi organizzati pare chesi stiano organizzando percaricare i propri beniaminiin stazione prima dellapartenza per la capitale. Cosìcome era successo alla vigiliadell’incontro con l’Atalanta,i sostenitori partenopeivogliono far sentire ilproprio calore al Napoli.Sicuramente non ci sarà lafolla che si vide all’aeroportodi Capodichino. Ma se sidovesse vincere anche controla Roma sicuramente alritorno ci saràun’accoglienza di un certolivello. Intanto per ilprossimo match casalingocon l’Udinese è previsto unaltro sold out. Il Maradonasi riempirà nuovamente cosìcome è accadutosistematicamente nelleultime sfide a Fuorigrotta