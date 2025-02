Il "Maradona" sold out attende il Napoli contro l'Udinese Alle 20.45 gli azzurri proveranno a confermare il primo posto solitario in attesa dell'Inter domani

Inizia oggi il viaggio del Napoli capolista solitario, seduto in prima classe nella graduatoria di Serie A. Gli azzurri guardano tutti dall'alto, con l'obiettivo di preservare e magari aumentare il vantaggio di tre punti sull'Inter. in vista dello scontro diretto di marzo. Si riparte dall'Udinese, che arriva in un "Maradona" ancora una volta sold out. Sarà l'ultimo scontro casalingo prima del big match con l'Inter, visto che poi gli azzurri saranno attesi da due trasferte, con Lazio e Como. Conte sceglie ancora Spinazzola al posto dell'infortunato Olivera, mentre rinvia il rientro di Buongiorno dal primo minuto. In panchina debutto per il nuovo acquisto, Noah Okafor. L'allenatore ha fatto il punto proprio su questi due giocatori.