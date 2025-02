IL PIZZINO SPOT di Urgo: Le voci di dentro Due pareggi insulsi sono bastati e far uscire fuori vecchie ombre e retropensieri del passato...

Non c'è molto da dire, se non che il Napoli visto nel secondo tempo contro la Roma all'Olimpico e quello che ha traccheggiato per tutta la partita al Maradona contro l'Udinese non è destinato allo scudetto e nemmeno a conservare a lungo il primato. Due pareggi insulsi sono bastati e far uscire fuori vecchie ombre e retropensieri degni dei giorni peggiori visti nella passata stagione. Si ritirano fuori le voci appena diffuse (ad arte?) su un Antonio Conte che lascerebbe gli azzurri prima del dovuto destinazione Roma giallorossa. Qualcuno sussurra invece di faide sopravvenute dopo la fine di un mercato indegno.