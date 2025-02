Napoli alla ricerca della vittoria dopo due pareggi: Conte scommette sul 3-5-2 Alle 18 la sfida in casa della Lazio: fuori Spinazzola, Olivera e Neres. Torna Buongiorno in difesa

Anticipo del sabato per il Napoli, che alle 18 sfida la Lazio all'Olimpico con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e avere la certezza del primo posto solitario aspettando Juventus-Inter di domani. Non sarà facile contro la squadra di Baroni, che ha già battuto due volte i partenopei: in campionato all'andata e in Coppa Italia. Emergenza infortuni per Conte, che rinuncia a Olivera, Spinazzola e Neres e ritrova Buongiorno al centro della difesa. La novità è il cambio modulo: il Napoli si schiererà con una difesa a tre, completata da Rrahmani e forse da Juan Jesus. Di Lorenzo dovrebbe essere l'esterno destro, dall'altro lato Mazzocchi. Politano potrebbe partire dalla panchina, mentre in avanti spazio a Raspadori con Lukaku.