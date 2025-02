Napoli sempre più primo nonostante i tre pareggi: Conte può sorridere La Juve fa un favore agli azzurri, che hanno allungato a +2 nonostante il momento poco felice

Alla fine gli ottimisti del post Lazio avevano ragione: il punto conquistato sabato sera all'Olimpico è stato positivo, soprattutto perché ha permesso di allungare sull'Inter. A completare l'opera ci ha pensato la Juventus, che ieri ha sovvertito i pronostici e ha battuto la squadra di Inzaghi, permettendo al Napoli di portarsi a due punti di vantaggio e confermando il solido comando della classifica. Niente male se si pensa che gli azzurri non stanno di certo vivendo il miglior momento della stagione. In casa della Lazio è arrivato il terzo pareggio consecutivo, ancora in rimonta, e con una difesa che - pur rimanendo la migliore del campionato - non è più una saracinesca.

Restano anche le difficoltà offensive, che a sentire parlare l'allenatore fanno parte di un momento difficile dovuto alle molte assenze. La mancanza di Olivera, Spinazzola e Neres, con Buongiorno ancora senza i 90 minuti, si fa sentire. Eppure Conte ha rispolverato Raspadori, che tornato titolare dopo sei mesi ha segnato dimostrando di avere intesa con Lukaku. Una coppia che sembra funzionare, e che dovrebbe essere confermata domenica mattina a Como, con ancora il 3-5-2. Domani la ripresa degli allenamenti: l'allenatore spera di recuperare almeno uno degli infortunati: potrebbe essere Spinazzola, con Olivera più indirizzato verso il big match con l'Inter di inizio marzo. E proprio da Como passa la chiave in vista dello scontro diretto. Fondamentale conservare il vantaggio e il primo posto per potersi rilanciare verso il sogno del quarto scudetto.