Conte attende Olivera e Spinazzola, ma a Como sarà ancora 3-5-2 L'assenza di Neres spinge l'allenatore a optare di nuovo per Raspadori al fianco di Lukaku

Emergenza infortuni e solo 3 punti in altrettante partite, eppure il Napoli rimane solo al comando della classifica allungando a +2 sull'Inter. Merito anche della Juventus, che vincendo il derby d'Italia allontanando la squadra di Inzaghi. Quando manca un solo turno allo scontro diretto del primo week end di marzo, il Napoli si ritrova nelle condizioni ideali per arrivare al big match del "Maradona" con un vantaggio da poter sfruttare. Manca, però, un ultimo passaggio: domenica gli azzurri sfideranno l'indisiodo Como in trasferta, mentre l'Inter il giorno prima aspetterà il Genoa a San Siro.

Sarebbe un peccato farsi scavalcare proprio all'ultima curva, ma contro la squadra di Fabregas servirà un Napoli diverso. Anche per questo Conte confida nel rientro di qualche infortunato: Buongiorno, già tornato contro la Lazio, potrebbe giocare tutta la partita. E domani, alla ripresa, si valuteranno le condizioni di Olivera e Spinazzola, che potrebbero almeno far parte dei convocati. Tuttavia è l'assenza di Neres a condizionare la scelta del modulo: anche a Como Conte dovrebbe scegliere il 3-5-2, con la nota lieta Raspadori al fianco di Lukaku. La soluzione offensiva giusta in attesa del ritorno del brasiliano tra circa un mese.