IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Figli e figliastri Il Napoli deve ritrovare freschezza atletica e liberta` di pensiero, indipendentemente da chi gioca

Se il Napoli ha fatto male, l'Inter ha fatto peggio, andando a perdere a Torino contro la Juventus e rimanendo con la freccia del sorpasso fulminata proprio in dirittura dell'arrivo. Ora si riparte da Como-Napoli e Inter-Genoa, prima della grande sfida al Maradona che dara` avvio al mese di marzo. Se gli azzurri vogliono contare ancora qualcosa nei giochi che alla fine assegneranno lo scudetto 2024-2025, devono ritrovare freschezza atletica e liberta` di pensiero, indipendentemente da chi giochera`. E a proposito di cio`, temo non sia piu` il tempo per Conte di fare chi figli e chi figliastri