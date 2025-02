Gli avvocati del Napoli sicuri: "Non c'è nulla da temere. Tutto già dimostrato" La notizia della richiesta di rinvio a giudizio per De Laurentiis e il club azzurro non preoccupa

Un fulmine a ciel sereno: nel mezzo della settimana una notizia che ha sorpreso i tifosi del Napoli: la richiesta del rinvio a giudizio per De Laurentiis, la Società Sportiva Calcio Napoli e l'ad Chiavelli per le presunte plusvalenze negli affari Osimhen e Manolas. “Siamo sereni, abbiamo documentato la regolarità contabile delle nostre operazioni. Non è un rinvio a giudizio ma solo una richiesta della Procura. Ho sentito il presidente, è sereno come lo è sempre stato". Così parla l'avvocato Fabio Fulgeri, legale del club azzurro e del presidente. “Siamo ancora nella prima fase del processo. Sono sorpreso: nella fase delle indagini abbiamo documentato con pareri importanti come le operazioni dal punto di vista contabile fossero assolutamente regolari", ha concluso Fulgeri. Intanto, La Procura federale della Figc chiederà di nuovo alla Procura di Roma gli atti dell'inchiesta per falso in bilancio. La vicenda riguarda presunte plusvalenze fittizie del club, e già nel 2024 l'ufficio guidato da Giuseppe Chinè aveva avanzato analoga richiesta, ma gli atti non erano stati trasmessi in quanto secretati per esigenze investigative. La squadra intanto, prepara la sfida di domenica alle 12.30 in casa del Como: Conte spera di recuperare Olivera e Spinazzola, almeno per la panchina.