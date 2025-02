IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La storia del bicchiere Com'è possibile che 150 milioni non siano sufficienti a tornare sul tetto d'Italia...

A me sta storia del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto fa davvero sorridere. Il primo caso sarebbe da preferire qualora considerassimo il Napoli come una squadra che ha dato molto di più di quello che avrebbe potuto e dovuto (teoria peraltro cara ad Antonio Conte e per ragioni più che ovvie). Invece, la seconda possibilità sarebbe quella invocata dai presunti insaziabili (tra cui il sottoscritto), che non comprendono come sia possibile che 150 milioni non sono sufficienti a tornare sul tetto d'Italia, tenuto conto di allenatore e staff da top club e di 7 undicesimi reduci da uno scudetto un anno e mezzo fa.