La richiesta di rinvio a giudizio per De Laurentiis non turba il Napoli Sono arrivate conferme su come le plusvalenze per gli acquisti di Osimhen e Manolas siano regolari

Lukaku-Raspadori è la nuova coppia dell'attacco del Napoli che piace ai tifosi ma anche ai diretti interessati. Sia il belga che l'ex Sassuolo hanno sottolineato la reciproca intesa: a Roma contro la Lazio sono arrivati segnali incoraggianti, nonostante il terzo pareggio consecutivo subito in rimonta. Ed è stato proprio Raspadori a confermare come si trova bene con Lukaku, giocando al suo fianco nel ruolo di seconda punta: una candidatura ufficiale per la trasferta di Como di domenica alle 12.30. Conte non prepara sorprese, e confermerà il 3-5-2 con i due attaccanti alla ricerca dei gol della vittoria per confermare la vetta solitaria in vista del big match contro l'Inter, la cui data ufficiale e l'orario saranno svelati soltanto domani. Si dovrebbe giocare sabato 1 marzo, con possibile fischio di inizio alle ore 18.

Conte potrebbe ritrovare anche Spinazzola e Olivera, ma solo per la panchina, mentre Buongiorno stavolta è pronto a giocare per tutti i 90 minuti. Rimarrà sicuramente ai box David Neres, il cui ritorno in campo è previsto tra circa un mese. Intanto, gli avvocati del Napoli e di De Laurentiis rassicurano sulla richiesta di rinvio a giudizio per il presidente, il club partenopeo e l'ad Chiavelli. Sono arrivate conferme su come le plusvalenze sospette per gli acquisti di Osimhen e Manolas siano in realtà regolari e già certificati. Il timore è che possa muoversi la giustizia sportiva, ma il Napoli è già stato assolto per questa vicenda e non dovrebbero esserci ripercussioni. In teoria il rischio è di squalifiche e punti di penalizzazione, ma ad oggi sono solo ipotesi remote.