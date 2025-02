Il Napoli a Como aspetta un ambiente non facile Adesivi contro Pulcinella e inneggianti al Vesuvio sono stati apposti nei dintorni dello stadio

Nella settimana del disastro europeo delle italiane, Antonio Conte si prepara a una lotta per il posto Champions più complicata. Senza il quinto posto aggiuntivo dello scorso anno la lotta sarà più serrata: l'allenatore del Napoli non parla di obiettivo scudetto, ma sa che l'Atalanta - rimasta senza altri obiettivi oltre il campionato - può diventare un'ulteriore insidia. Bergamaschi a -5, ma per ora la rivale diretta è l'Inter, che giocherà gli ottavi di Champions League a marzo, e che sabato sfiderà il Genoa prima dello scontro diretto del "Maradona". Il Napoli il giorno dopo sarà a Como con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi e sfidare i nerazzurri con un vantaggio uguale o superiore a quello attuale. Ma non sarà facile, al "Sinigaglia" si respira un clima di euforia dopo il prestigioso mercato invernale del Como e la netta vittoria in casa della Fiorentina. Saranno quasi 1000 i tifosi del Napoli, col presidente dei lombardi che ha promesso birra per tutti nel settore ospiti. Eppure il clima non sembra così accogliente: una serie di adesivi contro Pulcinella e inneggianti al Vesuvio sono stati apposti nei dintorni dello stadio. Un segnale di come il clima sarà infuocato