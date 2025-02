IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Problema centrocampo Il Napoli non ha cambi che possano avvicinarsi ai titolari...

Qualcuno comincia ad avvicinarsi a quanto dico io da mesi. Dispiace sia proprio la Gazzetta dello Sport, prima molto prima delle tante "espertissime" testate sportive (e non) locali. Le parole del quotidiano milanese sono state le seguenti: "Lobotka nelle ultime 13 ha dovuto rinunciare soltanto a 20’; Anguissa ha fatto l’en plein e s’è risparmiato per 46’; McTominay, dalla quinta in poi, ha lasciato per strada 21’. Il Napoli non ha cambi che possano avvicinarsi ai titolari: lo sarebbe Gilmour, che è l’alternativa di Lobotka, Billing sta studiando il calcio italiano". Vuoi vedere che il problema è il centrocampo?