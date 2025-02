Ancora un infortunio: si ferma Mazzocchi per un problema a un polpaccio Ancora emergenza a sinistra, ma a Como può giocare Spinazzola. Olivera verso la panchina

Nuovo infortunio in casa Napoli. Sempre sulle corsie laterali. Conte sta per recuperare Spinazzola e Olivera ma perde Mazzocchi per le prossime partite. In attesa di stabilire i tempi di recupero.

"Nel corso dell'allenamento di ieri Pasquale Mazzocchi ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Mazzocchi ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge nella nota ufficiale.