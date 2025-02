IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Devo aggiungere altro? La strana storia di Natan Bernardo de Souza mandato via senza pensarci troppo...

"Sono molto felice qui, voglio restare, certo, ma non dipende solo da me. Sto lavorando, mancano ancora tre o quattro mesi, voglio fare bene, giocare grandi partite e il futuro poi appartiene a Dio". Questo è quanto dichiarato Natan Bernardo de Souza, fresco ventiquattrenne brasiliano, giunto a Napoli un anno e mezzo fa e dismesso senza mezzi termini alla fine di una stagione balorda per tutti, presidente in testa. Pare che in Spagna, dove sta giocando al Betis Siviglia in prestito con diritto di riscatto a poco più o poco meno (non è dato sapere) di 10 milioni, stia facendo faville. Devo aggiungere altro?