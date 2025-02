Il Napoli riparte dopo la delusione Sabato il big match contro l'Inter può essere l'occasione per il rilancio immediato

Ripartire dopo la delusione, consolandosi con una classifica quasi del tutto intatta nonostante un mese di febbraio nero. Il Napoli ha collezionato solo 3 punti nelle ultime 4 partite, eppure è secondo a un punto dall'Inter - da sabato nuova capolista - e a 4 punti dall'Atalanta, terza. E tra pochi giorni - sabato al "Maradona" lo scontro diretto contro la squadra di Inzaghi, che potrebbe riportare gli azzurri al comando solitario. Ecco perché i tifosi si dividono tra la preoccupazione per il momento no e la soddisfazione per un percorso comunque prestigioso. I numeri e la classifica impongono l'ottimismo: contro l'Inter servirà soprattutto l'entusiasmo.