IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Semplicemente smesso Il Napoli è stato capace di disperdere un patrimonio irripetibile di punti...

È un giorno di lutto stretto, ovviamente solo sportivo. Il Napoli è stato capace di disperdere un patrimonio irripetibile di punti - ben 9 in 4 partite - che lo avrebbe proiettato verso la sfida scudetto contro l'Inter con una tranquillità che ha oggi invece completamente perduto. E la vittoria di sabato, per quanto striminzita, dell'Inter contro il Genoa non ha tolto o messo nulla, per quanto la narrazione di una certa stampa avesse voluto darle un peso che non aveva. Gli azzurri, che avevano fatto benissimo prima di febbraio, anche oltre i loro stessi meriti, hanno semplicemente smesso di farlo.