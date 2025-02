Occhi puntati sull'Inter questa sera in Coppa Italia contro la Lazio I prossimi avversari del Napoli con un ampio turnover nella gara unica dei quarti di finale

L’Inter attende la Lazio nei quarti di Coppa Italia godendosi il sorpasso in campionato maturato nel weekend nei confronti dell’ex capolista Napoli in una giornata importante anche sul fronte societario, con l’assemblea degli azionisti che ha visto l’ingresso in CdA di tre nuove figure, Diego Gigliani, Claudia D’Arpizio e Massimiliano Catanese. Al termine della riunione il presidente Beppe Marotta ha tracciato un bilancio tra presente e futuro. «Non possiamo parlare di rivoluzione. Siamo orgogliosi del lavoro fatto da tutto il gruppo, nel corso degli anni abbiamo messo sempre tasselli importanti. Abbiamo creato uno zoccolo duro di italiani, poi abbiamo cercato professionisti che hanno potuto dare esperienza. Siamo già proiettati nel futuro, monitoriamo le situazioni - ha sottolineato spiegando le strategie di mercato in vista dell’estate - Contrariamente alle critiche che ci sono piovute addosso, mantenere la quasi totalità dell’organico».Inter al lavoro non a caso sul progetto seconda squadra (“presenteremo domanda in federazione”) e sulla questione stadio, che “rappresenta il focus principale per la proprietà - ha chiarito - Stiamo lavorando con il Milan affinché l’ubicazione di San Siro sia quella scelta per far proseguire il progetto». Dal punto di vista sportivo la situazione è rosea, a maggior ragione dopo l’ultima giornata. «La nostra squadra è al vertice in Italia, siamo primi in campionato, siamo l’unica italiana ancora in corsa in Champions League, siamo ancora anche in Coppa Italia - ha ricordato Marotta - Questo per noi è un orgoglio». Per restare ancora in corsa su tre fronti l’Inter è chiamata adesso a battere la Lazio, ma l’ex allenatore dei biancocelesti è intenzionato comunque a effettuare un massiccio turnover, con la coppia Taremi-Arnautovic dal 1’ e l’inserimento di Asllani e Zielinski (nella foto) in mezzo al campo a farrifiatare i titolarissimi. Di certo non ci sarà Zalewski, costretto a fermarsi per un risentimento al soleo. Sul fronte opposto anche la squadra di Baroni è ancora in corsa in tutte le competizioni