Napoli, la difesa a 3 ha tolto equilibri e solidità Conte tornerà al classico 4-3-3 per ridare compattezza agli azzurri

Il secondo gol consecutivo di Giacomo Raspadori e` la sola nota lieta di un Napoli in crisi, reduce da appena 3 punti in 4 partite. Eppure l'attaccante e` proprio il nodo da sciogliere in vista del big match contro l'Inter. L'unica nota positiva potrebbe essere sacrificata dal cambio di sistema di gioco: Conte vuole tornare al 4-3-3 anche grazie al recupero di Olivera, ma in questo modo Raspadori non troverebbe posto. Un peccato visto la gia` minima produzione offensiva. Jack si muove bene e ha segnato due gol di fila, ma senza esterni il Napoli ha perso rotazioni consolidate, e soprattutto ha perso certezze e solidita` in difesa. Quattro gol subiti tra Lazio e Como nonostante il rientro di un pilastro come Buongiorno e tante incomprensioni, l'ultima proprio a Como col grave errore di Rrahmani, segno evidente di mancanza di automatismi. Insomma, il Napoli a cui era difficilissimo soltanto tirare in porta e` diventato un ricordo. Con i rientri di Olivera e Spinazzola, pur non fidandosi di Okafor e Ngonge, Conte avrebbe gli elementi per tornare al 4-3-3 in attesa del recupero di Neres. E intanto stasera occhi puntati sull'Inter, che con ampio turnover sfidera` la Lazio in Coppa Italia