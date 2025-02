Ennesimo infortunio: si fa male anche Anguissa. Niente Inter Problema al polpaccio per il centrocampista: tornerà dopo la sosta di marzo. Pronto Billing

Una vera e propria maledizione: con cadenza ormai fissa il Napoli annuncia un nuovo infortunio. Questa volta tocca a Frank Anguissa, che dopo la partita di domenica contro il Como ha accusato un risentimento muscolare. Esami per il centrocampista, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Stop di 3 o 4 settimane, con il calciatore che dovrebbe rientrare dopo la sosta di marzo. Ennesimo problema al soleo, muscolo del polpaccio: infortunio già capitato a Mazzocchi e Olivera, e in passato a Politano. Una coincidenza allarmante, visto che questi problemi si stanno concentrando tutti in questo periodo. Ovviamente Anguissa salterà l'Inter: al suo posto dovrebbe giocare Billing, che ha debuttato a Como direttamente da titolare. Per lui un'ora di gioco e un'impressione positiva, ma Conte dovrà continuare a lavorare con una rosa ridotta. Tornerà, però, Olivera, pronto dal primo minuto. Confermato anche Spinazzola. L'allenatore azzurro lavora al ritorno del 4-3-3, il modulo che ha portato il Napoli al comando per 17 partite.