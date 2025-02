IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Tutto in cortocircuito Qualcosa è accaduto di molto articolato e complesso - forse un appagamento prima del termine...

Con tutta la rabbia che avevo in corpo dopo la sconfitta del Napoli a Como, avrei voluto (e potuto) scrivere almeno dieci pezzi in poche ore, per rivendicare, odiare, insultare e accusare. Ma il mio compito non è questo, non più. Rammaricarsi è legittimo, quasi doveroso, ma vedere solo il male serve a poco se non riusciamo anche a comprendere il valore di quanto di buono gli azzurri, lo staff tecnico e la dirigenza hanno fatto fin qua. Qualcosa è accaduto di molto articolato e complesso - forse un appagamento prima del termine - che ha fatto scattare il sistema e mandato in cortocircuito tutto.