Manna: "Essere in vetta non era un nostro obiettivo" Il direttore sportivo del Napoli: "Ci proveremo, ma se lo scudetto non arriva non succede nulla"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sport Mediaset: "Il percorso che stiamo facendo ci dice che siamo in una posizione di classifica vantaggiosa. Ce lo siamo guadagnati e meritati partita dopo partita e con la stessa mentalità che vogliamo affrontare questa ultima parte di stagione. Lavorando day by day, ma non ci precludiamo nulla. Essere in vetta non era un nostro obiettivo, la squadra e l'allenatore sono stati bravi ad arrivarci e adesso vogliamo mantenere quella posizione. Ma senza disfattismo nel caso questo non accada. Stiamo gettando le basi per un futuro importante. Dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto, dobbiamo affrontare l'Inter con leggerezza: affrontiamo una squadra costruita per vincere. Credo sia un dato di fatto, non vogliamo scaricare pressione sull'Inter. Ci siamo guadagnati la possibilità di poter giocare questa partita con passione e determinazione. Nulla distruggerà quanto fatto fin qui di buono. Ausilio firmerebbe per lo scudetto al Napoli e la Champions all'Inter? Lui ci firma, magari noi mercoledì tifiamo Inter nella speranza facciano un percorso importante in Champions come anche le altre italiane ancora impegnate in Europa per il bene del calcio italiano".