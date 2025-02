Napoli, ora il modulo anti Inter diventa un rebus L'infortunio di Anguissa complica i piani di Conte, che deve trovare il ruolo giusto per Raspadori

L'ennesimo infortunio arriva a pochi giorni dal big match tra Napoli e Inter al "Maradona". Stavolta a fermarsi e` stato Frank Anguissa, ancora per un problema al polpaccio: proprio come gia` capitato a Mazzocchi e Politano. Antonio Conte dovra` di nuovo rivedere il piano tattico, e dopo aver visto l'Inter battere senza grosse sofferenze la Lazio in Coppa Italia nonostante il turnover, sa che servira` una prestazione importante per tentare il sorpasso sull'attuale capolista. L'idea iniziale era di tornare al classico 4-3-3, il modulo con cui il Napoli ha costruito il suo primato. Il ritorno di Olivera dal primo minuto, cosi` come la disponibilita` di Spinazzola, sembravano essere gli ingredienti giusti per tornare all'antico, ma Conte ora dovra` ripensare anche il centrocampo. Senza Anguissa, che dovrebbe tornare dopo la sosta di marzo, il candidato migliore e` Billing, che ha esordito bene a Como. Ma resta la grana Raspadori: con Neres ancora fuori servono soluzioni offensive per colpire la solida difesa nerazzurra. Ecco perche´ l'idea e` di trovare un modulo ibrido che permetta all'attaccante ex Sassuolo, reduce da due gol consecutivi, di poter giocare titolare al fianco di Lukaku. E preoccupa anche il rendimento del belga, a secco da 4 turni. L'idea e` di un 4-3-2-1, con Raspadori e Spinazzola dietro l'unica punta.