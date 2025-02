IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Qualcosa è cambiato Antonio Conte è un po' di tempo che butta la polvere sotto il letto...

Ora non presentateci il Como come una corazzata, è il Napoli che assomiglia a una bagnarola che fa acqua da tutte le parti. Ma c'è una cosa che è ancora più grave. Con la scusa del nuovo Guardiola (Cesc Fàbregas) e del nuovo Barcellona (i lariani), e prima di loro della fisicità dell'Udinese, della pressione dello stadio Olimpico, di quelli che ci hanno battuto due volte e dell'ottavo re di Roma (Ranieri), Antonio Conte è un po' di tempo che butta la polvere sotto il letto, temo - per uno con la sua esperienza - non del tutto inconsapevolmente. Qualcosa è cambiato e nessuno vi pone rimedio.